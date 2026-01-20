صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر آصف طفیل کا ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال کادورہ ،وارڈز کا معائنہ

  • گوجرانوالہ
ساہیوال(خبرنگار)کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل نے ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال کا اچانک دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے ڈاکٹرز ٗ نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف سے ملاقات کی۔

ایڈیشنل کمشنر کوارڈینیشن ڈاکٹر سیف اﷲ بھٹی ،پرنسپل ساہیوال میڈیکل کالج ڈاکٹرمحمد اختراور میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال ڈاکٹر محمد خالد خان بھی ان کے ہمراہ تھے ۔کمشنر ڈاکٹر آصف طفیل نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ اپنی ڈیوٹی نیک نیتی ،ذمہ داری اور مکمل وقت کے ساتھ سرانجام دیں۔ کیونکہ ہسپتال کی مجموعی دیکھ بھال انہی کے ہاتھوں میں ہے ۔بعد ازاں کمشنر ساہیوال ڈویژن نے ہسپتال کے مختلف وارڈز کا معائنہ کیا اور صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔

