بہاولنگر، پولیس کا اوپن ڈور سٹیزن انگیج منٹ پروگرام جاری
بہاولنگر(نامہ نگار)بہاولنگر پولیس کی جانب سے اوپن ڈور سٹیزن انگیج منٹ پروگرام جاری، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے مطابق بہاولنگرپولیس کی جانب سے۔۔۔
اوپن ڈور سیٹیزن انگیج منٹ پروگرام کے تحت مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو محکمہ پولیس کی ورکنگ اور عوام کو دی جانے والی سہولیات کے بارے میں آگاہی فراہم کی جارہی ہے ۔ پولیس دفاتر، پولیس خدمت مراکز، ہسپتالوں میں قائم پولیس کائونٹرز پر انچارجز اور ٹریفک دفاتر میں ٹریفک سٹاف کی جانب سے شہریوں کو پولیس ورکنگ اور خدمات سے متعلق بریف کیا۔