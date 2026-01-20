صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہاولنگر، پولیس کا اوپن ڈور سٹیزن انگیج منٹ پروگرام جاری

  • گوجرانوالہ
بہاولنگر، پولیس کا اوپن ڈور سٹیزن انگیج منٹ پروگرام جاری

بہاولنگر(نامہ نگار)بہاولنگر پولیس کی جانب سے اوپن ڈور سٹیزن انگیج منٹ پروگرام جاری، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے مطابق بہاولنگرپولیس کی جانب سے۔۔۔

 اوپن ڈور سیٹیزن انگیج منٹ پروگرام کے تحت مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو محکمہ پولیس کی ورکنگ اور عوام کو دی جانے والی سہولیات کے بارے میں آگاہی فراہم کی جارہی ہے ۔ پولیس دفاتر، پولیس خدمت مراکز، ہسپتالوں میں قائم پولیس کائونٹرز پر انچارجز اور ٹریفک دفاتر میں ٹریفک سٹاف کی جانب سے شہریوں کو پولیس ورکنگ اور خدمات سے متعلق بریف کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس