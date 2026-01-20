صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کو مہنگائی سے حقیقی ریلیف اولین ترجیح:ڈی سی پاکپتن

  • گوجرانوالہ
پاکپتن (خبرنگار، نمائندہ دنیا) ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے کہا ہے کہ شہریوں کو مہنگائی سے حقیقی ریلیف کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور۔۔۔

 اسی مقصد کے تحت ضلع پاکپتن میں ریت اور اینٹوں کی سرکاری نرخوں پر فراہمی یقینی بنانے کیلئے سخت مانیٹرنگ کا عمل جاری ہے ۔ سرکاری نرخوں سے تجاوز کرنیوالوں کیخلاف بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ۔علاوہ ازیں ڈپٹی کمشنر آصف رضا کی زیر صدارت کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کا ہفتہ وار جائزہ اجلاس ڈی سی آفس میں منعقد ہوا، جس میں شہریوں کی شکایات کے ازالے اور پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے کہا کہ کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم عوامی سہولت اور شفاف طرزِ حکمرانی کی جانب ایک مؤثر قدم ہے ، جس کے ذریعے شہریوں کی شکایات کے فوری، مؤثر اور شفاف ازالے کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔

