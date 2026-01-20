صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:لائیو سٹاک حکام کا ویٹرنری ہسپتال کی اپ گریڈیشن کا جائزہ

سیالکوٹ(نمائندہ دنیا، ڈسٹرکٹ رپورٹر)لائیو سٹاک ڈائریکٹر جنرل (ریسرچ)ڈاکٹر سجاد حسین اور ایڈیشنل سیکرٹری (ٹیکنیکل/پلاننگ) ڈاکٹر عثمان طاہر کے ہمراہ سیالکوٹ کا دورہ کیا اور ڈائیگناسٹک لیب اور ویٹرنری ہسپتال کی اپ گریڈیشن اور ری ویمپنگ کے منصوبے کا جائزہ لیا۔

انہوں نے ڈسٹرکٹ ویٹرنری ہسپتال سیالکوٹ میں آپریشن تھیٹرز کے قیام کیلئے مجوزہ سائیٹ کا بھی معائنہ کیا۔ڈائریکٹر جنرل ایکسٹینشن ڈاکٹر ندیم بدر اور دیگر متعلقہ حکام بھی ہمراہ تھے ۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے لائیو سٹاک ڈائریکٹر جنرل (ریسرچ) ڈاکٹر سجاد حسین نے کہا کہ منصوبہ سے وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کے مویشی پال کسانوں کی فلاح و بہبود کے ویڑن کے مطابق سیالکوٹ ضلع میں مویشیوں کے علاج معالجے کی سہولیات میں اضافہ ہوگا۔ 

