صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرانوالہ پریس کلب میں بابائے صحافت مولانا ظفر علی خان کی سالگرہ منائی گئی

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ پریس کلب میں بابائے صحافت مولانا ظفر علی خان کی سالگرہ منائی گئی

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)گوجرانوالہ پریس کلب میں بابائے صحافت مولانا ظفر علی خان کی سالگرہ منائی گئی، کیک کاٹا گیا ۔تقریب میں صدر گوجرانوالہ پریس کلب رانا انصر شہزاد۔۔۔

سیکرٹری جنرل سردار ذیشان طاہر، نائب صدر نعمان راشد میر،فنانس سیکرٹری فہد بشیر جرال،پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس (PFUJ) کے سینئر نائب صدر راجہ حبیب الرحمن اور صدر کیمرہ مین ایسوسی ایشن شعیب اکرم، جنرل سیکرٹری عدیل ریاض،شبیر حسین، سجاد علی،رضوان، عتیق الرحمن، فیصل مغل، اقبال بٹ، ملک حسن، مون آفتاب سمیت صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکا نے کہا کہ مولانا ظفر علی خان کی جدوجہد آج بھی صحافی برادری کیلئے مشعلِ راہ ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس