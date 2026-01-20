گوجرانوالہ پریس کلب میں بابائے صحافت مولانا ظفر علی خان کی سالگرہ منائی گئی
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)گوجرانوالہ پریس کلب میں بابائے صحافت مولانا ظفر علی خان کی سالگرہ منائی گئی، کیک کاٹا گیا ۔تقریب میں صدر گوجرانوالہ پریس کلب رانا انصر شہزاد۔۔۔
سیکرٹری جنرل سردار ذیشان طاہر، نائب صدر نعمان راشد میر،فنانس سیکرٹری فہد بشیر جرال،پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس (PFUJ) کے سینئر نائب صدر راجہ حبیب الرحمن اور صدر کیمرہ مین ایسوسی ایشن شعیب اکرم، جنرل سیکرٹری عدیل ریاض،شبیر حسین، سجاد علی،رضوان، عتیق الرحمن، فیصل مغل، اقبال بٹ، ملک حسن، مون آفتاب سمیت صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکا نے کہا کہ مولانا ظفر علی خان کی جدوجہد آج بھی صحافی برادری کیلئے مشعلِ راہ ہے۔