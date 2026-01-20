کمشنر کا سول ہسپتال روڈ اور شمسی چوک پر کام کا معائنہ
بیوٹیفکیشن منصوبوں میں شہریوں کی سہولت کو اولین ترجیح دی جائے :نوید شیرازی
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر )کمشنر سید نوید حیدر شیرازی نے بیوٹیفیکیشن سکیمز پراجیکٹ کے تحت شہر کے اہم ترین مقام سول ہسپتال روڈ اور شمسی چوک پر جاری تعمیراتی کام کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر سی او میٹرو پولیٹن کارپوریشن حیدر علی چٹھہ اور متعلقہ محکموں کے افسر ، انجینئرز اور پراجیکٹ ٹیم کے نمائندگان بھی ہمراہ تھے جنہوں نے کام کی پیش رفت اور تکنیکی پہلوؤں پر بریفنگ دی۔کمشنر نوید حیدر شیرازی نے معائنے کے دوران تعمیراتی معیار، ڈیزائن، ٹائم لائن اور عوامی سہولیات کے پہلوؤں کا جائزہ لیا۔
انہوں نے ہدایت کی کہ بیوٹیفکیشن منصوبوں میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ پائیداری، ٹریفک روانی اور شہریوں کی سہولت کو اولین ترجیح دی جائے ۔ اُنہوں نے کہا کہ شمسی چوک نہ صرف گوجرانوالہ کا ایک مرکزی اور مصروف مقام ہے بلکہ شہر کی مجموعی شناخت کا بھی عکاس ہے ، اس لیے یہاں ہونے والا کام اعلیٰ معیار اور جدید شہری منصوبہ بندی کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے ۔کمشنر نے اس بات پر زور دیا کہ تعمیراتی سرگرمیوں کے دوران عوام کو کم سے کم مشکلات کا سامنا ہو۔ ٹریفک مینجمنٹ، پیدل چلنے والوں کی سہولت اور حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کیلئے متعلقہ اداروں کو باہمی تعاون کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت کی گئی۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی قسم کی کوتاہی یا معیار پر سمجھوتہ ہرگز نہیں کیا جائے گا۔