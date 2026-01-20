فیلڈ مارشل ریاستی استحکام کی علامت بن چکے :نصیر برلاس
انتشار، بداعتمادی اور ریاست مخالف بیانیہ دم توڑتا دکھائی دے رہا
ڈسکہ(نامہ نگار )سماجی رہنما الحاج مرزا نصیر بیگ برلاس آف راجہ گھمان نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اس وقت پاکستان کیلئے قومی سلامتی کا مضبوط حصار، ریاستی استحکام کی علامت اور دفاعی نظم و ضبط کی روشن مثال بن چکے ہیں، ان کی قیادت میں دفاعی اداروں نے نہ صرف پیشہ ورانہ یکسوئی حاصل کی ہے بلکہ قومی مفاد کو ہر سطح پر مقدم رکھنے کا عملی مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے انتہائی نازک اور پیچیدہ حالات میں دانش، صبر اور اصولی استقامت کے ساتھ ریاست کو داخلی و خارجی دباؤ سے محفوظ رکھا، ان کی قیادت میں ادارہ جاتی ہم آہنگی، آئینی پاسداری اور قومی وحدت کو مضبوط بنیادیں میسر آئیں جو کسی بھی خوددار ریاست کی پہچان ہوتی ہیں۔انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل کی سوچ وقتی مفادات کے بجائے دیرپا قومی سلامتی، دفاعی توازن اور ریاستی وقار کے تحفظ پر مرکوز ہے یہی وجہ ہے کہ انتشار، بداعتمادی اور ریاست مخالف بیانیہ دم توڑتا دکھائی دے رہا ہے جبکہ دشمن قوتوں کے عزائم خاک میں مل رہے ہیں۔