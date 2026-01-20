گجرات:امن و امان ، تجاوزات، ٹریفک کے حوالے سے اجلاس
یکم اکتوبر سے 15 جنوری تک 104 غیر قانونی پٹرول پمپ سیل ، 754 تجاوزات ختم
گجرات (نامہ نگار ، سٹی رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نورالعین کی زیر صدارت امن و امان، تجاوزات، ٹریفک اور انتظامی امور کے حوالے سے ڈسٹرکٹ کوآرڈی نیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل صبا سحر سمیت پولیس، ٹریفک، آر ٹی اے ، کسٹمز، ایکسائز اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسر وں نے شرکت کی۔اجلاس میں انسانی سمگلنگ کی روک تھام کیلئے آگاہی واکس اور سیمینارز کے ذریعے آگاہی مہم کو مؤثر بنانے کی ہدایت کی گئی۔ اس سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنرز کے دفاتر، ڈی پی او آفس، ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ اور ایف آئی اے کو باہمی اشتراک سے اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔
محکمہ کسٹمز اور ایکسائز کو نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی روک تھام اور پیٹرول پمپس پر غیر قانونی فروخت کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کی بھی ہدایت جاری کی گئی۔اجلاس میں مختلف محکموں کی کارکردگی پر یکم اکتوبر 2025 سے 15 جنوری تک بریفنگ دی گئی۔ ایف آئی اے کی جانب سے بتایا گیا کہ انسانی سمگلنگ کے 179 کیسز پر کارروائی کی گئی۔ محکمہ کسٹمز نے 17 کیسز میں قانونی کارروائی کی۔ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 116 گیس سلنڈر ضبط کیے ، 104 غیر قانونی پٹر ول پمپس سیل کیے گئے جبکہ 3 لاکھ 65 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ٹریفک کی بہتری کے لیے کی گئی کارروائیوں سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ 63,731 ٹریفک خلاف ورزیوں پر کارروائی کی گئی، 333 ایف آئی آرز درج کی گئیں۔ بھیکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران 230 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ انسداد تجاوزات آپریشن کے تحت 754 تجاوزات ہٹائی گئیں جبکہ 58 ایف آئی آرز درج کی گئیں۔