پنجاب میں صحت کی سہولتوں کا انقلاب آگیا :آصف باجوہ

  • گوجرانوالہ
31 جنوری سے کینسر کے مریضوں کو جدید ترین سہولیات ایک ہی جگہ میسر آئیں گی

ڈسکہ(نامہ نگار )پاکستان مسلم لیگ (ن)کے رہنما و سابق ممبر صوبائی اسمبلی آصف باجوہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں پنجاب حکومت نے عوام کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات کی فراہمی کیلئے انقلابی منصوبے شروع کئے اور مقررہ مدت سے پہلے تکمیل کوبھی یقینی بنایا ہے ۔ پیچیدہ امراض کے مہنگے علاج کیلئے عوام اپنے گھر وں کا سامان تک فروخت کرنے پر مجبور ہوتے تھے لیکن مریم نواز شریف نے ایسے منصوبے شروع کئے جس سے عوام کو مہنگے سے مہنگے علاج معالجہ کی سہولیات عزت و تکریم کیساتھ مل رہی ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہو ئے انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار کینسر کے مریضوں کیلئے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال حقیقت کا روپ دھار رہا ہے ، 31 جنوری سے او پی ڈی فعال ہونے سے کینسر کے مریضوں کو جدید ترین طبی سہولیات ایک ہی چھت تلے میسر آئیں گی ،انہوں نے کہاکہ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں صوبے میں صحت کی سہولتوں کے حوالے سے انقلاب آیاہے جس سے نہ صرف پنجاب بلکہ دیگر صوبوں کے عوام بھی استفادہ کر رہے ہیں جس پر ہمیں فخر ہے ۔ 

