سمبڑیال:ای پی زی سے برآ مدات بند ، صنعتکار پر یشان
ڈرائی پورٹ کے لائسنس کی سسٹم میں عدم اپڈیٹ کے باعث کنٹینرز کی قطاریں
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )معروف صنعتکار اور ڈائریکٹر سیالکوٹ انٹر نیشنل ائیر پورٹ لمٹیڈ چودھری محمد رضوان نے کہا ہے کہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون (ای پی زی) سیالکوٹ سے برآمدات 3 دنوں سے مکمل طور پر بند ہیں۔ کسٹمز حکام کی جانب سے ڈرائی پورٹ ٹرسٹ کے لائسنس کی سسٹم میں عدم اپڈیٹ کے باعث کسی بھی برآمدات کی کنسائن منٹس کو کلیئر نہیں کیا جا رہا۔ ای پی زی کے گیٹس پر بھاری بھر کم کنٹینرز کھڑے ہیں لیکن اس سنگین انتظامی مسئلے کے حل کے لیے تا حال کوئی موثر اقدام نہیں کیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کے نتیجے میں برآمد کنندگان کو شپ منٹس میں تاخیر، ڈیڈ لائنز کی خلاف ورزی اور کنفرم ایکسپورٹ آرڈرز کی منسوخی کی صورت میں کروڑوں ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے ۔ یہ بحران نہ صرف پاکستان کی برآمدات کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے با رہا ہے بلکہ بین الاقوامی خریداروں کے اعتماد کو بھی متزلزل کر رہا ہے ۔ ان کامزیدکہنا تھا کہ متعلقہ اعلی حکام کی فوری مداخلت ناگزیر ہے تاکہ سسٹم کی فوری اپڈیٹ کے ذریعے برآمدات کی سرگرمیوں کو بحال کیا جاسکے اور صنعت کو مزید نقصان سے بچایا جاسکے ۔