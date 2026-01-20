صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال:ای پی زی سے برآ مدات بند ، صنعتکار پر یشان

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال:ای پی زی سے برآ مدات بند ، صنعتکار پر یشان

ڈرائی پورٹ کے لائسنس کی سسٹم میں عدم اپڈیٹ کے باعث کنٹینرز کی قطاریں

سمبڑیال(سٹی رپورٹر )معروف صنعتکار اور ڈائریکٹر سیالکوٹ انٹر نیشنل ائیر پورٹ لمٹیڈ چودھری محمد رضوان نے کہا ہے کہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون (ای پی زی) سیالکوٹ سے برآمدات 3 دنوں سے مکمل طور پر بند ہیں۔ کسٹمز حکام کی جانب سے ڈرائی پورٹ ٹرسٹ کے لائسنس کی سسٹم میں عدم اپڈیٹ کے باعث کسی بھی برآمدات کی کنسائن منٹس کو کلیئر نہیں کیا جا رہا۔ ای پی زی کے گیٹس پر بھاری بھر کم کنٹینرز کھڑے ہیں لیکن اس سنگین انتظامی مسئلے کے حل کے لیے تا حال کوئی موثر اقدام نہیں کیا گیا۔

انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کے نتیجے میں برآمد کنندگان کو شپ منٹس میں تاخیر، ڈیڈ لائنز کی خلاف ورزی اور کنفرم ایکسپورٹ آرڈرز کی منسوخی کی صورت میں کروڑوں ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے ۔ یہ بحران نہ صرف پاکستان کی برآمدات کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے با رہا ہے بلکہ بین الاقوامی خریداروں کے اعتماد کو بھی متزلزل کر رہا ہے ۔ ان کامزیدکہنا تھا کہ متعلقہ اعلی حکام کی فوری مداخلت ناگزیر ہے تاکہ سسٹم کی فوری اپڈیٹ کے ذریعے برآمدات کی سرگرمیوں کو بحال کیا جاسکے اور صنعت کو مزید نقصان سے بچایا جاسکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس