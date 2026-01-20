نوشہرہ ورکاں:اے سی کا ہسپتال اور زیر تعمیر ریڑھی بازار کا دورہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ ورکاں سعدیہ جمال نے ٹی ایچ کیو ہسپتال نوشہرہ ورکاں کا دورہ کیا۔
مریضوں اور لواحقین نے ہسپتال میں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ مریضوں کو علاج معالجے کی بہتر سے بہتر سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے قبل ازیں اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال نے بیگ پور میں زیر تعمیر ریڑھی بازار کا بھی دورہ کیا جہاں ریڑھی بازار میں ستون نصب ہو چکے ہیں اور فائبر کا کام ہو رہا تھا ریڑھی بازار آئندہ ایک دو روز میں مکمل ہو جائے گا ۔