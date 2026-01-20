صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں:اے سی کا ہسپتال اور زیر تعمیر ریڑھی بازار کا دورہ

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں:اے سی کا ہسپتال اور زیر تعمیر ریڑھی بازار کا دورہ

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ ورکاں سعدیہ جمال نے ٹی ایچ کیو ہسپتال نوشہرہ ورکاں کا دورہ کیا۔

مریضوں اور لواحقین نے ہسپتال میں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ مریضوں کو علاج معالجے کی بہتر سے بہتر سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے قبل ازیں اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال نے بیگ پور میں زیر تعمیر ریڑھی بازار کا بھی دورہ کیا جہاں ریڑھی بازار میں ستون نصب ہو چکے ہیں اور فائبر کا کام ہو رہا تھا ریڑھی بازار آئندہ ایک دو روز میں مکمل ہو جائے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس