یوسی تلواڑہ مغلاں میں ٹف ٹائلز ، سیوریج منصوبہ شروع
مکینوں کو مسائل سے نجات ملے گی ،سہولیات میں بہتری آئے گی:فیصل اکرام
سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندہ دنیا)رکن صوبائی اسمبلی فیصل اکرام نے 2 کروڑ روپے کی لاگت سے گلیوں میں ٹف ٹائلز اور سیوریج کے ترقیاتی منصوبوں کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے علاقہ مکینوں کو دیرینہ مسائل سے نجات ملے گی اور شہری سہولیات میں نمایاں بہتری آئے گی۔افتتاحی تقریب میں سابق چیئرمین یونین کونسل تلواڑہ مغلاں شیر علی خان، شان خان، شاہد رضوان اور ایس ڈی او پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈیپارٹمنٹ جہانگیر بٹ سمیت معززین علاقہ اور سرکاری افسران کی بڑی تعداد موجود تھی۔
بعد ازاں چوہدری فیصل اکرام نے حسین پورہ اور شیر پورہ کے علاقوں کا دورہ کیا جہاں انہوں نے صفائی اور سینی ٹیشن کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی (ایس ڈبلیو ایم سی) اور واسا کے مقامی حکام کو ہدایت کی کہ صفائی کے نظام کو مو ثر بنایا جائے ، نکاسی آب میں بہتری لائی جائے اور عوام کو درپیش مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں۔اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے فیصل اکرام نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف عوامی خدمت کے مشن پر دن رات کوشاں ہیں اور صوبے بھر میں ترقیاتی منصوبے تیزی سے مکمل کئے جا رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ترقیاتی کاموں میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور شفافیت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔