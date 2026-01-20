احمد بٹ گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن گوجرانوالہ کے بلامقابلہ صدر منتخب
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)معروف کاروباری شخصیت احمد بٹ گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن گوجرانوالہ کے بلامقابلہ صدر منتخب ہوگئے۔۔۔
انکے مقابلے میں کسی نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے پورا پینل بلا مقابلہ کامیاب قرار پایا ، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے احمد بٹ نے کہا کہ کاروباری برادری کا ان پر اعتماد انتہائی حوصلہ افزا ہے ہمیشہ کی طرح گڈز ٹرانسپورٹ سے وابستہ کارروباری افراد کے مسائل کا حل میری اولین ترجیح ہو گا، انہوں نے کہا کہ کاروباری برادری کومتحد کر کے انکے حقوق کے لئے جدو جہد جاری رکھوں گا۔ میرے دفتر کے دروازے سب دوستوں بھائیوں کے لئے کھلے رہیں گے ۔