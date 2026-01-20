ناقص خوراک کے بیوپاری فوڈ اتھارٹی کے شکنجے میں آگئے
4 فاسٹ فوڈ پوائنٹ بند ، 4 کو جرمانے ، بڑی مقدار میں زائد المیعاد اشیا تلف
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ناقص خوراک کے بیوپاری فوڈ اتھارٹی کے شکنجے میں آگئے ۔ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر گوجرانوالہ نے فوڈ سیفٹی ٹیموں کے ہمراہ وزیرآباد اور سیٹلائٹ ٹاؤن میں کریک ڈاؤن کرتے ہوئے ناقص انتظامات پر فاسٹ فوڈ پوائنٹ بند اور 4 پوائنٹس کو 1لاکھ 55ہزار کے جرمانے عائد کرد ئیے جبکہ4من ملاوٹی دودھ، 120کلو گلی سڑی سبزیاں اور بھاری مقدار میں ایکسپائر و ممنوعہ اشیا تلف کردیں ۔بتایا گیا کہ علی الصبح کڑی ناکہ بندی، 45گاڑیوں میں 8ہزار لٹر دودھ کا معائنہ کیا گیا، کارروائیاں دھونکل موڑ، وزیرآباد موڑ، سیٹلائٹ ٹاؤن اور مضافات میں کی گئیں، متعدد فوڈ پوائنٹس کو مزید بہتری کے لیے اصلاحی نوٹس بھی جاری کیے گئے ، وزیرآباد بائی پاس پر واقع معروف ریسٹورنٹ کو پیور فوڈ ریگولیشنز کی خلاف ورزیوں پر جرمانہ عائد کیا، سیٹلائٹ ٹاؤن ملت سکول کے قریب واقع فاسٹ فوڈ پوائنٹ کو کچن میں حشرات اور گندگی پر بند کردیا، فوڈ ورکرز کے میڈیکل اور ٹریننگ سرٹیفکیٹس، انتہائی لازم ریکارڈ عدم موجود پایا گیا، فوڈ پوائنٹس کے پروسیسنگ ایریا میں آلودہ پانی، ٹوٹے گندے فریزر میں اشیا اکٹھی رکھی گئی تھیں ۔