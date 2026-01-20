سیالکوٹ میں گھنٹوں غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ، کاروبار ٹھپ
موسم سرما میں بجلی کے ستائے صارفین گیپگو کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے
سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)سیالکوٹ اور گردونواح میں کئی کئی گھنٹے غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ اور پرمٹ کے نام پر بجلی کی بندش جاری، کاروبار ی نظام ٹھپ ہو کر رہ گیا ۔ موسم سرما میں بجلی کے ستائے صارفین گیپگو کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے ۔ سیالکوٹ، ڈسکہ، پسرور، سمبڑیال اور گردونواح میں غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ اور پرمٹ کے نام پر گھنٹوں بجلی بند کرنا معمول بن چکا ہے ۔ گیپگو سب ڈویژن کے علاقوں میں کئی روز سے متواتر جاری غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ اور بجلی کی بندش سے کاروبار نظام مفلوج ہو کر رہ گیا ۔ اس مشکل دور میں غریب آدمی سارا دن محنت کرکے اپنے بچوں کی روزی کمانے کیلئے جاتا ہے جو کہ بجلی بند ہونے کی وجہ سے دیہاڑ ی نہیں لگا پارہا جبکہ بجلی کا بل ہر ماہ انتہائی ٹیکسز کے ساتھ وصول کیا جارہاہے پھر بجلی کو بند کرنا غیر مناسب کام ہے ۔ بجلی کی مسلسل کئی کئی گھنٹے کی بندش سے شہری بالخصوص ضعیف المعر افراد اور بچے بلبلا اٹھے ہیں جبکہ حکومت کے ہاتھوں پہلے سے متاثر ہ کاروباری حضرات بھی لوڈشیڈنگ کی لپیٹ میں آ نے سے انکا کاروبار ٹھپ ہوگیا ۔