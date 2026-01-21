صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :وار داتوں میں لاکھوں روپے ،سامان سے محروم

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :وار داتوں میں لاکھوں روپے ،سامان سے محروم

ہیڈبمبانوالہ،سترا، ڈسکہ (نامہ نگار، نمائندہ دنیا )مختلف وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے ، موبائل فونز ودیگر سامان سے محروم۔

مین بازار گلی تار والی میں نامعلوم خواتین نے امیر ہادی کی والدہ کے پرس سے 3لاکھ روپے چوری کر لئے ، وڈالہ سندھواں میں ذیشان کے رہائشی کمرہ میں تکیہ کے نیچے رکھے ایک لاکھ روپے اور موبائل فون چوری، محلہ گلشن کالونی میں آکاش کے کباڑ خانہ کے گودام سے نقدی 20ہزار روپے ، آہنی گیٹ وغیرہ چوری، گلوٹیاں خورد میں حفیظ احمد کے لکڑی کے کارخانہ سے آراء مشین کی موٹر چوری ، موضع اکبر کے قریب دونامعلوم ملزمان نے اسلحہ کے زور پر محمدشہزاد سے 8ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا پولیس نے مقدمات درج کر لئے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

گندگی پھیلانے والوں کیخلاف کارروائی، جرمانے کئے جائیں، رندھاوا

ڈیجیٹل نظام دفتری امور کو آسان بنائیں گے، کمشنر راولپنڈی

کراچی پلازہ آتشزدگی افسوسناک متاثرین کیساتھ ہیں، نفیسہ شاہ، روبینہ خالد

عوام کو ریلیف دینے کیلئے سہولت بازار قائم کررہے، افضل کھوکھر

اسلام آباد میں سرچ آپریشن، 26 افراد، 13 موٹر سائیکل تھانے بند

سنگین جرائم میں ملوث 6 اشتہاریوں سمیت 14 افراد گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر