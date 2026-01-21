صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکمران طاقت سے سیاسی جدوجہد روک نہیں سکتے :ناصر چیمہ

  • گوجرانوالہ
راہوالی (نمائندہ دنیا )ایم پی اے ناصر چیمہ نے مرکزی دفتر میں14روز بعد جیل سے رہاہونے والے کارکنوں سے ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

جعلی حکمران طاقت کے زور پر پی ٹی آئی کی سیاسی جدوجہد کو روک نہیں سکتے اوچھے ہتھکنڈوں کے استعمال سے حکمرانوں کی بچی کچھی ساکھ بھی ختم ہورہی ہے بدترین دھاندلی کے ذریعے اقتدار پر قابض ہونے والوں کے ہاتھوں اقتدار ریت کی طرح پھسل رہا ہے عوام میں نفرت ہی نفرت پھیل رہی ہے یہ زیادہ دیر ایوانوں میں براجمان نہیں رہ سکیں گے قوم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہورہا ہے اور وہ وقت دور نہیں جب باشعور پاکستانی عوام موجو دہ کرپٹ و نااہل حکمرانوں کو اقتدار کے ایوانوں سے نکال باہر کرینگے ۔

 

