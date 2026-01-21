صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منڈی بہا ئوالدین :ڈپٹی کمشنر کا چلڈرن ہسپتال کا دورہ

  • گوجرانوالہ
منڈی بہا ئوالدین :ڈپٹی کمشنر کا چلڈرن ہسپتال کا دورہ

منڈی بہا ئوالدین(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر عدیل حیدر نے چلڈرن ہسپتال کا دورہ کیا اور مختلف شعبوں کا معائنہ کیا اور مریض بچوں کو دی جانے والی طبی سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔

انہوں نے ڈیوٹی روسٹر کے بارے میں بھی معلومات حاصل کیں۔ ڈپٹی کمشنر نے مریضوں کے عزیز و اقارب سے خیریت دریافت کرتے ہو ئے طبی عملہ کے رویہ، ادویات کی فراہمی اور دیگر سہولیات کے بارے میں پوچھا، جس پر انہوں نے ہسپتال کے عملہ کے برتاؤ اور مہیا کی جانے والی سہولتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

رواں سال کی سب سے بڑی کارروائی،3سے 4ارب روپے مالیت کی منشیات پکڑی گئی

گورنر سے عمران فاروق کے اہل خانہ کی ملاقات

صفورا ٹاؤن کونسل کااجلاس ،پانچ قرار دادیں منظور

کمانڈر بلڈرز کی تین روزہ سٹی پراپرٹی ایکسپو ختم

خالد مقبول صدیقی سے برٹش کونسل کے وفد کی ملاقات

بہترین کارکردگی والے ٹاؤنز کو اضافی فنڈز دینے کا اعلان

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر