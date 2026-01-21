صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لرننگ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز کے طلبہ میں ڈپلومے اور انعامات تقسیم

  • گوجرانوالہ
لرننگ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز کے طلبہ میں ڈپلومے اور انعامات تقسیم

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)فنی تعلیم کا حصول نہ صرف کامیابی و کامرانی بلکہ حصول روزگار کا بہترین ذریعہ ہے ، دورحاضر کا یہ تقاضا ہے کہ نئی نسل کو جدید خطوط پر فنی تعلیم سے آراستہ کریں۔

ان خیالات کا اظہار لرننگ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز کے چیئرمین ڈاکٹر احمد رضا نے گوجرانوالہ ایوان صنعت و تجارت ہال میں منعقدہ تقریب تقسیم انعامات و ڈپلومہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر مشتاق احمد گوندل چولستان یونیورسٹی بہاولپور، ڈاکٹر اعجاز احمد کشمیری اسسٹنٹ رجسٹرار UOB آزاد کشمیر نے ڈاکٹرز، نرسنگ و پیرا میڈیکل سٹاف اور طلبہ و طالبات میں انعامات اور شیلڈز تقسیم کیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پارکنگ کمپنی سفید ہاتھی،75کروڑ کی نادہندہ: اوور چارجنگ جاری

الائیڈو ایفاسکولز کے اشتراک سے پرنسپلز کانفرنس کاانعقاد

اصلاحات، متبادل توانائی کا فروغ ٹھوس اقدامات جاری:صوبائی وزیر

وارداتیں ، ڈاکوؤں نے شہریوں سے لاکھوں روپے لوٹ لئے

پی پی ایس سی :سب انجینئر کی اسامیوں کے نتائج کا اعلان

بجلی ترسیل،تقسیم کے موثر نظام کیلئے پاکٹ بک متعارف

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر