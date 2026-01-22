حافظ آباد روڈ کی توسیع کیلئے کام شروع
لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار )لدھیوالہ میں حافظ آباد روڈ پر پختہ تجاوزات کے خاتمے کے بعد روڈ کو کشادہ کرنے کیلئے تعمیر شروع کر دی گئی۔۔
۔بتایا گیا ہے کہ پنجاب حکومت کے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت لدھیوالہ وڑائچ میں حافظ آباد روڈ پر پختہ تجاوزات کت خاتمے کے بعد سڑک کی تعمیر کام کام شروع کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر فیصل مجید نے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لدھیوالہ میں سڑک کی چوڑائی کم ہونے کی وجہ سے گھنٹوں ٹریفک جام رہنا معمول تھا تجاوزات کے خاتمے کے بعد سڑک کشادہ ہو جائے گی اور ٹریفک کے مسائل سے چھٹکارا مل جائے گا۔