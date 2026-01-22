صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انچارج وفاقی محتسب ریجنل آفس سے بسپ اور بیت المال کے عہدیداروں کی ملاقات

  • گوجرانوالہ
انچارج وفاقی محتسب ریجنل آفس سے بسپ اور بیت المال کے عہدیداروں کی ملاقات

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)انچارج وفاقی محتسب ریجنل آفس گوجرانوالہ مشتاق احمد اعوان سے ڈپٹی ڈائریکٹر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سحر ش الطاف اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاکستان بیت المال مزمل احمد نے میٹنگ کی۔۔۔

 یہ ادارے عوام کی فلاح و بہبود کیلئے ہیں،دونوں اداروں کے ضلعی سربراہوں نے ادارے کی کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دی۔ دونوں اداروں کے ضلعی سربراہوں نے انچارج وفاقی محتسب ریجنل آفس مشتاق احمد اعوان کو دعوت دی کہ وہ ان کے دفاتر اور سینٹر کا معائنہ کریں اور اگر بہتری کی تجویز ہو تو اس پر عمل کر کے کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جائے ۔ 

 

