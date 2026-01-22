صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملاوٹ اور جعلسازی پر ملک کولیکشن سنٹر سیل ،ملزم گرفتار ، چلر ضبط

  • گوجرانوالہ
ملاوٹ اور جعلسازی پر ملک کولیکشن سنٹر سیل ،ملزم گرفتار ، چلر ضبط

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)فوڈ سیفٹی ٹیم نے ٹبہ شاہ بھلول روڈ پر واقع ملک کولیکشن سنٹر پر کارروائی کرتے ہوئے ملاوٹ اور ۔۔

جعل سازی پر مقدمہ درج کرواکر ملزم گرفتار کرکے چلر ضبط اور سنٹر بند کردیا۔ بتایا گیا ہے کہ سیمپل رپورٹ میں ملاوٹ ثابت ہونے پر تھانہ صدر پنڈی بھٹیاں میں مقدمہ درج کر ایا گیا، دودھ میں چکنائی کی مقدار قوانین کے مطابق نہیں پائی گئی۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق دودھ کے نام پر سفید محلول کا دھندہ کرنے پر سخت ایکشن لئے جارہے ہیں ۔

 

