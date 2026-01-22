صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوسائٹی آف سرجنز گوجرانوالہ کے نئے عہدیداروں نے حلف اٹھا لیا

  • گوجرانوالہ
سوسائٹی آف سرجنز گوجرانوالہ کے نئے عہدیداروں نے حلف اٹھا لیا

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)سوسائٹی آف سرجنز آف پاکستان گوجرانوالہ کے نئے عہدیداروں نے حلف اٹھا لیا۔۔

، نجی ہوٹل میں منعقدہ تقریب میں سینئر رکن ڈاکٹر تحسین مظہر شیخ نے حلف لیا۔ ڈاکٹر عثمان عبیداللہ صدر، پروفیسر ڈاکٹر عمران کھوکھر نائب صدر، ڈاکٹر آصف مغل جنرل سیکرٹری،ڈاکٹر عبدالرزاق فنانس سیکرٹری اور ڈاکٹر سعد ارشد نے بطور جوائنٹ سیکرٹری حلف اٹھایا۔ ڈاکٹر عبدالرحمن علوی، ڈاکٹر نعیم ملک، ڈاکٹر لیاقت علی ضیا ، ڈاکٹر مدثر رسول، ڈاکٹر محمد اشفاق، ڈاکٹر عثمان نذیر میر، ڈاکٹر عرفان قیوم ملک، پروفیسر ڈاکٹر فیصل شبیر، پروفیسر ڈاکٹر زاہدصدیق مہر اور ڈاکٹر ثریا سمیرا بطور ایگزیکٹو ممبر اپنی خدمات سر انجام دینگے ۔ 

 

