پسرور سٹی کیلئے 7ارب 48 کروڑ کا پیکیج ، ہفتہ میں کام شروع
سڑکوں کی تعمیر و بحالی، سیوریج سسٹم ، گلیوں کی پختگی اور دیگر بنیادی انفراسٹرکچر شامل
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)محکمہ سی اینڈ ڈبلیو کے انجینئر نے پسرور سٹی پیکیج کیلئے منظور شدہ 7 ارب 48 کروڑ روپے کے فنڈز اور منصوبے کی ڈرائنگ کے حوالے سے پارلیمانی سیکرٹری برائے اریگیشن و ایم پی اے پی پی 49 رانا فیاض کو بریفنگ دی جس میں انجینئرز نے آگاہ کیا کہ اس میگا پراجیکٹ پر ایک ہفتے کے اندر کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا اور تمام ترقیاتی کام شفافیت معیار اور مقررہ مدت کے مطابق مکمل کئے جائیں گے ۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ پسرور سٹی پیکیج کے تحت سڑکوں کی تعمیر و بحالی، سیوریج سسٹم ، گلیوں کی پختگی اور دیگر بنیادی انفراسٹرکچر کے منصوبے شامل ہیں جن سے شہر کی مجموعی حالت میں نمایاں بہتری آئے گی بریفنگ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے پارلیمانی سیکرٹری رانا فیاض نے کہا کہ پسرور سٹی پیکیج کے لیے تاریخی گرانٹ دینے پر وہ اپنی قائد محترمہ مریم نواز شریف کے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں رانا فیاض نے مزید کہا کہ پسرور شہر کے ساتھ ساتھ پی پی 49 کے دیہات میں بھی تعمیر و ترقی کے منصوبے تیزی سے جاری ہیں اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ۔ہیں ۔