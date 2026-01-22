شعبہ آپریشن میں تعیناتی نئے گیپکو افسروں کیلئے چیلنج
بیشترسب ڈویژنوں میں بجلی چوری،لائن لاسز ،ریکوری جیسے مسائل در پیش
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گیپکو نے نئے بھرتی ہونے والے افسر وں کو آپریشن شعبہ میں تعینات کردیا نئے افسر وں کیلئے فیلڈ ورک چیلنج بن گیا۔ گیپکو حکام نے گزشتہ روز 34 ایس ڈی اوز کے تقرروتبادلوں کے احکامات جاری کرد ئیے جن میں چند پرانے ایس ڈی اوز شامل ہیں جبکہ نئے بھرتی ہونے والے جونیئر انجینئرز کو ایس ڈی اوز تعینات کردیا گیا ۔گیپکو نے حال ہی میں محکمہ میں نئے 32 جونیئر انجینئرزواسسٹننٹ ڈائریکٹرز بھرتی کئے جنہیں ملازمت کے آغاز میں ہی اہم سب ڈویژنوں میں تعینات کردیا گیا، بیشترسب ڈویژنیں ایسی ہیں جہاں بجلی چوری،لائن لاسز ،ریکوری جیسے مسائل ہیں ،نئے افسر وں کو ایس ڈی اوز تعینات کرنا ان کیلئے چیلنج بن گیا سروس کے آغاز میں ہی کارکردگی دکھانا مشکل ہوگیا تاہم نئے تعینات ہونے والے افسر وں نے اپنی اپنی سیٹوں کے چارج سنبھال لئے جبکہ تبدیل ہونے والے افسر وں نے بھی چارج لے لئے ۔