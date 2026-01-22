پی ٹی سی ایل کیلئے غیرقانونی کھدائی ، مز دور پو لیس کے حوالے
کمشنر کا حافظ آ باد روڈ کا دورہ ، غیر قانونی کھدائی کی اجازت نہیں دینگے :نوید حیدر
لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار )کمشنر گوجرانوالہ کا لدھیوالہ کا وزٹ حافظ آباد روڈ پر پی ٹی سی ایل کی کیبل ڈالنے کیلئے کھدائی کا کام رکوا کر مزدوروں کو پولیس کے حوالے کر دیا ۔ بتایا گیا ہے کہ کمشنر سید نوید حیدر شیرازی نے حافظ آباد روڈ پر پی ٹی سی ایل کی کیبل بچھانے کے لئے کی جائے والی کھدائی کا کام رکوا دیا۔ انہوں نے کھدائی کرنے والے 5مزدوروں کو تھانہ لدھیوالہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ کمشنر نے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بغیر اجازت کسی قسم کی کھدائی کرنے کی اجازت نہیں اور عوامی مشکلات کا سبب بننے والی کھدائی ناقابل برداشت ہے ۔انہوں نے کہا کہ سڑکو ں پر غیر قانونی کھدائی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے ۔