راہوالی کا رہائشی سعودی عرب میں حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گیا
راہوالی (نامہ نگار)عرصہ دراز سے سعودیہ عرب میں بسلسلہ روزگار مقیم راہوالی کا 55سالہ اعظم بٹ حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کرگیا، عمرہ کی سعادت کیلئے سعودی عرب میں موجود اہلیہ اور بچوں کی اجازت سے مرحوم کو طائف میں سپردخاک کردیا گیا۔
