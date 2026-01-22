نوشہرہ ورکاں:گندم کی پیداوار بڑھانے کیلئے کاشتکاروں کوآ گاہی
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )نوشہرہ ورکاں میں محکمہ زراعت (توسیع) کے زیر اہتمام مقامی مارکی میں گندم کی فصل کے حوالے سے میگا فارمر گیدرنگ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
جس میں علاقہ بھر سے کسانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ،مہمانِ خصوصی ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر شکیل احمد نے کاشتکاروں کو گندم کی بہتر پیداوار کے حصول کے لئے جدید زرعی سفارشات سے آگاہ کیا اور کسانوں کو گندم پالیسی، زرعی مداخل کے متوازن استعمال اور فصل کی باقیات کو زمین میں شامل کر کے لاگت کم اور پیداوار بڑھانے کے اصولوں پر روشنی ڈالی۔