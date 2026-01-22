ڈسکہ:مختلف واقعات میں خواتین سمیت 4 افراد اغوا
ہیڈبمبانوالہ، منڈیکی گورائیہ ،ڈسکہ (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )مختلف واقعات میں خواتین اور 2نوجوان اغوا ہوگئے ۔ ۔۔۔
گولیاں میں اقبال علی شاہ کی بیوی گھر سے سودا سلف لینے گئی تو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ، رام آرائیاں خورد میں ثقلین کی بیوی کو نامعلوم نے گھر سے اغوا کر لیا ، محلہ طارق آباد میں عامر خان کا بیٹا 13سالہ طلحہ مدرسہ سے گھر کیلئے نکلا تو نامعلوم نے اغوا کرلیا، بھیلو مہار میں سید زین علی شاہ گھر سے باہر گیا تو نامعلوم نے اغوا کرلیا،پولیس نے مقدمات درج کر لئے ۔