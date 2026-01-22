قلعہ دیدار سنگھ:تلاوت قرآن پاک کی محفل ،عالمی قرا کرام کی شرکت
قلعہ دیدار سنگھ (نامہ نگار)مولانا حافظ شفیق آف امریکہ کی زیر صدارت روح پرور اور ایمان افروز قرآنی محفل کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
، محفل میں عالمِ اسلام کے صفِ اوّل کے قرا کرام نے شرکت کر کے حاضرین کے قلوب کو نورِ قرآن سے منور کر دیا، تقریب میں مصر سے تعلق رکھنے والے عظیم جید استاد، عالمی شہرت یافتہ قاری اور معروف قرآنی شخصیت قاری ڈاکٹر الشیخ احمد نے خصوصی شرکت کی، تمغئہ امتیاز پاکستان حاصل کرنے والے قاری وسیم اللہ امین نے بھی تلاوتِ قرآن پیش کر کے محفل کو چار چاند لگا دیے ، امریکہ سے قاری الشیخ القاری احمد زارع کی شرکت بھی محفل کی روحانیت میں اضافے کا سبب بنی۔