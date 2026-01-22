کامونکے :امام مسجد صاحبان میں اعزازیہ کارڈز کی تقسیم
کامونکے (نامہ نگار )وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق امام مسجد صاحبان کے اعزازیہ کارڈ کی تقریب بلدیہ ہال میں منعقد ہوئی جس میں مہمان خصوصی ایم پی اے اختر علی خان اور۔۔۔
ایم پی اے قیصر سندھو شریک ہوئے ۔ اسسٹنٹ کمشنر زرغونہ خالد سعید نے کہا کہ تحصیل بھر سے 430 امام مسجد رجسٹرڈ ہیں جن میں سے 250 امام صاحبان کے کارڈ موصول ہو چکے ہیں اور مرحلہ وار فراہم کیا جا رہا ہے ۔ اختر علی خان نے کہا کہ امن و امان کی بہتری کے لیے علما اپنا کردار ادا کریں، قیصر سندھو نے کہا کہ اعزازیہ قلیل ہے مگر یہ ابتدا ہے اور بتدریج بڑھایا جائے گا۔