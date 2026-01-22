سیف سٹی سیالکوٹ میں پو لیس افسروں کیلئے خصوصی تربیتی سیشن
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیف سٹی سیالکوٹ میں سٹی سرکل کے SDPOs اور SHOs کے لیے خصوصی تربیتی سیشن منعقد کیا گیا۔۔۔
۔سیشن کے دوران، منیجر سیف سٹی سیالکوٹ، راجہ عادل نے افسران کو ایم ڈی ٹی سیٹس اور ایمرجنسی،آئی ایپلیکیشن کے مؤثر استعمال پر بریفنگ دی جس میں ڈیجیٹل کرائم پریوینشن کے عملی طریقے اور فیلڈ میں فوری ریسپانس کے طریقہ کار دکھائے گئے ۔سیف سٹی سیالکوٹ شہری تحفظ اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پولیس فورس کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے مسلسل کوشاں ہے ۔