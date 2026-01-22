صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیف سٹی سیالکوٹ میں پو لیس افسروں کیلئے خصوصی تربیتی سیشن

  • گوجرانوالہ
سیف سٹی سیالکوٹ میں پو لیس افسروں کیلئے خصوصی تربیتی سیشن

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیف سٹی سیالکوٹ میں سٹی سرکل کے SDPOs اور SHOs کے لیے خصوصی تربیتی سیشن منعقد کیا گیا۔۔۔

۔سیشن کے دوران، منیجر سیف سٹی سیالکوٹ، راجہ عادل نے افسران کو ایم ڈی ٹی سیٹس اور ایمرجنسی،آئی ایپلیکیشن کے مؤثر استعمال پر بریفنگ دی جس میں ڈیجیٹل کرائم پریوینشن کے عملی طریقے اور فیلڈ میں فوری ریسپانس کے طریقہ کار دکھائے گئے ۔سیف سٹی سیالکوٹ شہری تحفظ اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پولیس فورس کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے مسلسل کوشاں ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
آزادی اور بھوک
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
راکھ
عمران یعقوب خان
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین …(2)
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل ؟ … (2)
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ دعا
مفتی منیب الرحمٰن