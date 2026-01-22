لالہ موسیٰ :انڈر پاس میں طالبہ سے غیر اخلاقی حرکت کی کوشش
لالہ موسیٰ(نمائندہ دنیا )جی ٹی روڈ پراندھیرے انڈر پاس میں طالبہ سے غیر اخلاقی حرکت کی کوشش۔۔۔
، تفصیل کے مطابق لالہ موسیٰ میں اکلوتے انڈر پاس میں کافی دنوں سے لائٹس خراب ہونے کی وجہ سے نوجوان طالبہ سے غیر اخلاقی حرکت کی کوشش کررہاتھاکہ دوسری طرف سے لوگ آجانے پر فرارہوگیا، سوشل میڈیاگروپس میں اس واقعہ کی اطلاع پر میونسپل کمیٹی لالہ موسیٰ کے چیف آفیسر نے لائٹس لگوادیں اورصفائی بھی کرادی ،شہریوں کاکہناہے کہ مقامی پولیس کو بھی اس انڈر پاس پر اپنی نگرانی رکھنی چاہئے تاکہ قوم کی بہو،بیٹیاں بلاخوف وخطر انڈرپاس سے گزرسکیں۔