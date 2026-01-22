صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر پی او خرم شہزاد حیدر وڑائچ کا نارووال کا دورہ ، شہریوں کے مسائل سنے

  • گوجرانوالہ
آر پی او خرم شہزاد حیدر وڑائچ کا نارووال کا دورہ ، شہریوں کے مسائل سنے

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)آر پی او خرم شہزاد حیدر وڑائچ نے ضلع نارووال ظفروال سرکل کا دورہ کیا۔۔۔

 ،انہوں نے ایس ڈی پی او آفس ظفروال میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا جہاں مختلف علاقوں سے آئے شہریوں نے اپنے مسائل پیش کئے ۔آر پی او نے شہریوں کی شکایات نہایت توجہ سے سنیں ،ان کے فوری اور مؤثر حل کیلئے متعلقہ پولیس افسر وں کو واضح اور بروقت احکامات جاری کئے ۔اس موقع پر آر پی او نے کہا کہ اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھلی کچہریوں کا انعقاد آئندہ بھی تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے گا ۔تاکہ عوام کو ان کی دہلیز پر بروقت اور شفاف انصاف فراہم کیا جا سکے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
آزادی اور بھوک
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
راکھ
عمران یعقوب خان
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین …(2)
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل ؟ … (2)
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ دعا
مفتی منیب الرحمٰن