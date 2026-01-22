آر پی او خرم شہزاد حیدر وڑائچ کا نارووال کا دورہ ، شہریوں کے مسائل سنے
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)آر پی او خرم شہزاد حیدر وڑائچ نے ضلع نارووال ظفروال سرکل کا دورہ کیا۔۔۔
،انہوں نے ایس ڈی پی او آفس ظفروال میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا جہاں مختلف علاقوں سے آئے شہریوں نے اپنے مسائل پیش کئے ۔آر پی او نے شہریوں کی شکایات نہایت توجہ سے سنیں ،ان کے فوری اور مؤثر حل کیلئے متعلقہ پولیس افسر وں کو واضح اور بروقت احکامات جاری کئے ۔اس موقع پر آر پی او نے کہا کہ اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھلی کچہریوں کا انعقاد آئندہ بھی تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے گا ۔تاکہ عوام کو ان کی دہلیز پر بروقت اور شفاف انصاف فراہم کیا جا سکے ۔