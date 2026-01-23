صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلیانہ پریس کلب کااجلاس نو منتخب کابینہ کا باضابطہ اعلان

  • گوجرانوالہ
گلیانہ پریس کلب کااجلاس نو منتخب کابینہ کا باضابطہ اعلان

گلیانہ(نامہ نگار)گلیانہ پریس کلب رجسٹرڈ کا اجلاس صدر نعیم اقبال کی زیرِ صدارت ہوا، 2026 کے لیے نو منتخب کابینہ کا اعلان کیا گیا۔

 اجلاس میں ممبران نے بھرپور شرکت کی۔35 رکنی نو منتخب کابینہ میں سرپرستِ اعلیٰ زاہد محمود، لیگل ایڈوائزر عارف تھو تھال ایڈووکیٹ، گروپ لیڈر ڈاکٹر انصر فاروق مغل، زاہد مصطفیٰ اعوان،کوآرڈینیٹر راجہ آفتاب ، صدر نعیم اقبال، جنرل سیکرٹری آصف عطاری، چیئرمین ذوالفقار شاہ ، وائس چیئرمین ایم شہباز ،سینئر نائب صدر ملک مدثر منظور اعوان، نائب صدور عمر فاروق اعوان اور راجہ عطا اللہ ،جائنٹ سیکرٹری محسن ضیا اعوان، فنانس سیکرٹری ذوالفقار بٹ جبکہ سیکرٹری اطلاعات و نشریات عاطف چوہدری مقرر کیے گئے ۔مجلسِ عاملہ چیئرمین چوہدری یاسین، وائس چیئرمین عمر وقاص، سیکرٹری سفیان مدثر اعوان جبکہ ممبران میں ملک فیصل عباس، ملک شہزاد اعوان، حاجی یوسف، صہیب عزیز مغل اور ندیم ثمر شامل ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب یونیورسٹی:45قیمتی درختوں کی کٹائی:پی ایچ اے کی تحقیقات میں انکشاف

کم پڑھے اساتذہ کی پری میچور ریٹائرمنٹ شروع نہ ہو سکی

تحقیق کے فروغ کیلئے 17کروڑ مختص :وی سی پنجاب یونیورسٹی

پاکستان ، چین کے مابین دوستی کا لازوال رشتہ :شافع حسین

کسانوں کیلئے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج ہوگا :جماعت اسلامی

وزیر تعلیم کا مختلف سکولوں ، کالجوں کادورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ