گلیانہ پریس کلب کااجلاس نو منتخب کابینہ کا باضابطہ اعلان
گلیانہ(نامہ نگار)گلیانہ پریس کلب رجسٹرڈ کا اجلاس صدر نعیم اقبال کی زیرِ صدارت ہوا، 2026 کے لیے نو منتخب کابینہ کا اعلان کیا گیا۔
اجلاس میں ممبران نے بھرپور شرکت کی۔35 رکنی نو منتخب کابینہ میں سرپرستِ اعلیٰ زاہد محمود، لیگل ایڈوائزر عارف تھو تھال ایڈووکیٹ، گروپ لیڈر ڈاکٹر انصر فاروق مغل، زاہد مصطفیٰ اعوان،کوآرڈینیٹر راجہ آفتاب ، صدر نعیم اقبال، جنرل سیکرٹری آصف عطاری، چیئرمین ذوالفقار شاہ ، وائس چیئرمین ایم شہباز ،سینئر نائب صدر ملک مدثر منظور اعوان، نائب صدور عمر فاروق اعوان اور راجہ عطا اللہ ،جائنٹ سیکرٹری محسن ضیا اعوان، فنانس سیکرٹری ذوالفقار بٹ جبکہ سیکرٹری اطلاعات و نشریات عاطف چوہدری مقرر کیے گئے ۔مجلسِ عاملہ چیئرمین چوہدری یاسین، وائس چیئرمین عمر وقاص، سیکرٹری سفیان مدثر اعوان جبکہ ممبران میں ملک فیصل عباس، ملک شہزاد اعوان، حاجی یوسف، صہیب عزیز مغل اور ندیم ثمر شامل ہیں۔