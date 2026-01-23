صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیالوں کا سنٹرل پنجاب سے عہدیدار فارغ کر نے پر احتجاج

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)گوجرانوالہ ڈویژن ضلع سمیت سنٹرل پنجاب میں پیپلزپارٹی کے صوبائی صدر راجہ پرویز اشرف جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ کی طرف سے متحرک اور فعال عہدیداروں کو فارغ کرکے پسند نہ پسند کی بنیاد پر تنظیمیں بنانے پر گوجرانوالہ پریس کلب کے باہر جیالوں کا شدید احتجاج،

نعرے بازی، چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول بھٹو سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کردیا۔ مظاہرے کی قیادت پیپلزپارٹی ضلع گوجرانوالہ کے سینئراہنما ارشاد اللہ سندھو ٹکٹ ہولڈر قومی اسمبلی این اے 81 مالک ورک ایڈووکیٹ پیپلزپارٹی سٹی گوجرانوالہ کے رہنما بائوایوب مہر امیدوار قومی اسمبلی این اے 78 طارق محمود مغل ٹکٹ ہولڈر صوبائی اسمبلی پی پی 66 علی اصغر ورک ایڈووکیٹ پیپلزپارٹی تحصیل گوجرانوالہ کے سینئر نائب صدر مشتاق چیمہ پیپلزپارٹی تحصیل کامونکے کے سینئر نائب صدر عبدالجبار ڈھلوں ساجد شمیم رضوان یونس قیصر کھوکھر قیصر مہر و دیگر رہنمائوں نے مظاہرین سے خطاب کیا ۔ ارشاد اللہ سندھو نے بلاول بھٹو زرداری سے مطالبہ کیا ہے کہ سنٹرل پنجاب میں فعال اور متحرک عہدیداروں کو فارغ کرکے غیر فعال ڈمی تنظیمیں بنانے پر راجہ پرویز اشرف اور حسن مرتضیٰ کو عہدوں سے ہٹاکر مرکزی عہدیداروں پر مشتمل کمیٹی قائم کرکے سنٹرل پنجاب کی غیر فعال تنظیم کو فارغ کرکے ارٹی کی بہتری کیلئے میرٹ پر تنظیم سازی کی جاے اورذمہ داران کیخلاف کارروائی کی جائے ۔ 

 

