غیر قانونی سائیکل سٹینڈ کی آڑ میں شہریوں سے جگا ٹیکس وصولی شروع
سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندہ دنیا )غیر قانونی سائیکل سٹینڈ کی آڑ میں ٹھیکیدار نے شہریوں سے جگا ٹیکس وصولی شروع کر دی ۔
شہر کے وسط میں مجاہد روڈ، پیرس روڈ، خادم علی روڈ، شہاب پورہ روڈ، حاجی پورہ روڈ، ریلوے روڈ ، کمشنر روڈ میں ٹھیکیدارنے غیر قانونی طورپرسڑک پر قبضہ جما کرسائیکل سٹینڈ قائم کر رکھاہے جو دکانوں اور بنک آنیوالے شہریوں سے موٹر سائیکل کھڑاکر نے کی مد میں فی چکر30روپے پرچی وصول کر تاہے ۔ذرائع کے مطابق میونسپل کمیٹی گوجرہ کی طرف سے مذکورہ جگہ کا کوئی ٹھیکہ نہیں ہوا۔شہریوں نے ڈپٹی کمشنرصبااصغر سے فوری طور پرنوٹس لیتے ہو ئے اصلاح احوال کامطالبہ کیاہے ۔