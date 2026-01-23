گجرات چیمبر آف کامرس کے رینیول ہیلپ ڈیسک کا افتتاح
گجرات (نمائندہ دنیا،نامہ نگار )گجرات چیمبر آف کامرس کے رینیول ہیلپ ڈیسک کا احمد حسن صدر گجرات چیمبر نے توصیف عبداﷲ چیئرمین رینیول کمیٹی نے فیتہ کاٹ کر افتتاح کیا۔
گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ممبران کو ڈور سٹیپ پر سروسز دینے کے لیے گجرات چیمبر آف کامرس کا پہلا ہیلپ ڈیسک سعد پراپرٹیز اینڈ بلڈرز پر عمران وڑائچ ایگزیکٹو ممبر کے زیر قیادت لگایا گیا۔ اس موقع پر اکرام افضل بٹ سینئر نائب صدر ، ی عمران وڑائچ،علی شان جمشید ، عادل اشرف ایگزیکٹو ممبران اور عتیق الرحمن فاروقی ڈپٹی سیکرٹری موجود تھے ۔اس موقع پر شادیوال روڈ سے ممبران کی بڑی تعداد نے اپنی ممبر شپ کی تجدید کروائی۔