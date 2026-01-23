صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات چیمبر آف کامرس کے رینیول ہیلپ ڈیسک کا افتتاح

  • گوجرانوالہ
گجرات چیمبر آف کامرس کے رینیول ہیلپ ڈیسک کا افتتاح

گجرات (نمائندہ دنیا،نامہ نگار )گجرات چیمبر آف کامرس کے رینیول ہیلپ ڈیسک کا احمد حسن صدر گجرات چیمبر نے توصیف عبداﷲ چیئرمین رینیول کمیٹی نے فیتہ کاٹ کر افتتاح کیا۔

گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ممبران کو ڈور سٹیپ پر سروسز دینے کے لیے گجرات چیمبر آف کامرس کا پہلا ہیلپ ڈیسک سعد پراپرٹیز اینڈ بلڈرز پر عمران وڑائچ ایگزیکٹو ممبر کے زیر قیادت لگایا گیا۔ اس موقع پر اکرام افضل بٹ سینئر نائب صدر ، ی عمران وڑائچ،علی شان جمشید ، عادل اشرف ایگزیکٹو ممبران اور عتیق الرحمن فاروقی ڈپٹی سیکرٹری موجود تھے ۔اس موقع پر شادیوال روڈ سے ممبران کی بڑی تعداد نے اپنی ممبر شپ کی تجدید کروائی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان و آسٹریلیاکا زراعت ‘ لائیو سٹاک میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

مشعال ملک نے یاسین کی رہائی کیلئے امریکہ‘چین سے مدد مانگ لی

جہلم میں جاری ترقیاتی سکیمیں بروقت مکمل کی جائیں،کمشنر راولپنڈی

رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی ، انوویشن اینڈ ویلنَس فیسٹیول کا آغاز

اسلام آباد :گیس سلنڈرزکی دکان میں دھماکا ، 5افراد جھلس کر زخمی

جی چودہ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، غیر قانونی مکانات مسمار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ