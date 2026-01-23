صارفین کے حقوق کیلئے اقدامات اٹھائے جارہے ،شہلا مبین
منڈی بہاؤالدین (ڈسٹرکٹ رپورٹر )اسسٹنٹ ڈائریکٹر (لیگل)سیکرٹری ضلعی تحفظ صارف کونسل شہلا مبین نے پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2025 کی آگاہی مہم اور صارفین کے مسائل کے حل کے لیے منڈی بہاوالدین شہر کی مارکیٹس اور بازاروں کا دورہ کیا۔
دکانداروں اور عوام کو پمفلٹس تقسیم کئے ۔ دکانداروں کو صارفین کے حقوق کی خلاف ورزی پر 29 ہزار کے جرمانے کئے گئے جبکہ متعدد کو وارننگز بھی جاری کی گئیں۔ شہلا مبین کا کہنا تھا کہ صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل بہترین اقدامات اٹھا رہی ہے ۔نئے قانون کے تحت شہری اپنی شکایات آن لائن درج کروا سکتے ہیں اور آن لائن خریداری میں کسی بھی قسم کے فراڈ یا دھوکہ دہی کی صورت میں متاثرہ صارفین کو فوری انصاف فراہم کیا جائے گا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹرلیگل نے دکانداروں کو ہدایت کی کہ وہ صارفین کی سہولت اور آسانی کے QR کوڈ واضح طور پر آویزاں کیے جائیں تاکہ وہ آسانی سے ادائیگی کر سکیں۔ دکانوں پر پرائس لسٹ آویزاں کریں، رسید جاری کریں، صارفین کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں ورنہ قانونی کارروائی ہوگی۔