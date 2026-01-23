صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صارفین کے حقوق کیلئے اقدامات اٹھائے جارہے ،شہلا مبین

  • گوجرانوالہ
صارفین کے حقوق کیلئے اقدامات اٹھائے جارہے ،شہلا مبین

منڈی بہاؤالدین (ڈسٹرکٹ رپورٹر )اسسٹنٹ ڈائریکٹر (لیگل)سیکرٹری ضلعی تحفظ صارف کونسل شہلا مبین نے پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2025 کی آگاہی مہم اور صارفین کے مسائل کے حل کے لیے منڈی بہاوالدین شہر کی مارکیٹس اور بازاروں کا دورہ کیا۔

دکانداروں اور عوام کو پمفلٹس تقسیم کئے ۔ دکانداروں کو صارفین کے حقوق کی خلاف ورزی پر 29 ہزار کے جرمانے کئے گئے جبکہ متعدد کو وارننگز بھی جاری کی گئیں۔ شہلا مبین کا کہنا تھا کہ صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل بہترین اقدامات اٹھا رہی ہے ۔نئے قانون کے تحت شہری اپنی شکایات آن لائن درج کروا سکتے ہیں اور آن لائن خریداری میں کسی بھی قسم کے فراڈ یا دھوکہ دہی کی صورت میں متاثرہ صارفین کو فوری انصاف فراہم کیا جائے گا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹرلیگل نے دکانداروں کو ہدایت کی کہ وہ صارفین کی سہولت اور آسانی کے QR کوڈ واضح طور پر آویزاں کیے جائیں تاکہ وہ آسانی سے ادائیگی کر سکیں۔ دکانوں پر پرائس لسٹ آویزاں کریں، رسید جاری کریں، صارفین کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں ورنہ قانونی کارروائی ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان و آسٹریلیاکا زراعت ‘ لائیو سٹاک میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

مشعال ملک نے یاسین کی رہائی کیلئے امریکہ‘چین سے مدد مانگ لی

جہلم میں جاری ترقیاتی سکیمیں بروقت مکمل کی جائیں،کمشنر راولپنڈی

رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی ، انوویشن اینڈ ویلنَس فیسٹیول کا آغاز

اسلام آباد :گیس سلنڈرزکی دکان میں دھماکا ، 5افراد جھلس کر زخمی

جی چودہ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، غیر قانونی مکانات مسمار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ