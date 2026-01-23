صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آرپی او کا سرکل کے دفاترکا دورہ، ریکارڈ ، انتظامات کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسر خرم شہزاد حیدر وڑائچ کا ضلع گوجرانوالہ کے سیٹلائٹ ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن اور پیپلز کالونی کے سرکل دفاتر کا معائنہ کیا اور دفتری امور، ریکارڈ اور انتظامی معاملات کا جائزہ لیا۔

ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی۔ پولیس افسروں کو ہدایت کی کہ نامکمل ریکارڈ جلد مکمل کیا جائے اور ریکارڈ کو مزید بہتر، منظم اور اپڈیٹ رکھا جائے ۔آر پی او نے وکٹم سپورٹ آفیسرز اور گائیڈ کانسٹیبلز کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیااورکہا کہ تھانوں میں VSO کی موجودگی سے خواتین، بچوں، بزرگ شہریوں اور ٹرانسجینڈر افراد کو بروقت رہنمائی ملتی ہے ۔آر پی او نے ایس ڈی پی اوز کو ہدایت کی کہ وہ اپنے اپنے سرکل میں جرائم کی روک تھام کیلئے مؤثر اقدامات کریں، اشتہاری اور مفرور ملزموں کی گرفتاری کو یقینی بنائیں اور امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کیلئے متحرک کردار ادا کریں۔آر پی او نے پولیس کو شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے اورتمام سرکل آفسز میں صفائی کے انتظامات کو مزید بہتر بنانے کے احکامات بھی جاری کیے ۔

 

