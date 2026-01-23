سول ہسپتال سمبڑیال میں ایم ایس کی نااہلی پرمریض خوار
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)ایم ایس کی نااہلی پر سول ہسپتال سمبڑیال میں سہولیات کا فقدان ،مریض خوار ہونے لگے ۔
تحصیل ہیڈکواٹر ہسپتال میں روزانہ سینکڑوں مریض علاج کیلئے آتے ہیں تو سب سے پہلے پرچی بنوانا ہی جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے اگر پرچی بن جائے تو گھنٹوں ڈاکٹر حضرات کا انتظار کے بعد آدھے منٹ میں ڈاکٹر مریض کو بغیر چیک کیے ادویات لکھ کر فارغ کردیتا ہے یا پھر بہت سے ٹیسٹ لکھ کر نجی لیبارٹریوں میں جانے کا کہہ دیا جاتا ہے ،ایم ایس کی نااہلی سے مریض سارا دن وخوار ہو کر پرائیویٹ ہسپتالوں میں جانے پر مجبور ہوجاتا ہے جبکہ سردیوں میں رات کو ہیٹر بند کر کے مریضوں سے ہسپتال میں داخل ہونے کا بدلہ لیا جاتا ہے ۔عابد ، یعقوب ، غضنفر عباس، راشد ،تنویر،ذکا اﷲ،فیض ودیگر متاثرہ شہریوں کا کہنا ہے کہ عملہ حکومتی احکامات ہوا میں اڑادیتاہے ،شہریوں نے وزیراعلیٰ پ ،کمشنر گوجرانوالہ اورڈی سی سیالکوٹ ودیگر اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لیکر اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے ۔اس ضمن میں ایم ایس سول ہسپتال سمبڑیال ڈاکٹر محسن جاوید وریاہ سے رابطے پربات نہ ہوسکی۔