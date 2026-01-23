صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سول ہسپتال سمبڑیال میں ایم ایس کی نااہلی پرمریض خوار

  • گوجرانوالہ
سول ہسپتال سمبڑیال میں ایم ایس کی نااہلی پرمریض خوار

سمبڑیال(سٹی رپورٹر)ایم ایس کی نااہلی پر سول ہسپتال سمبڑیال میں سہولیات کا فقدان ،مریض خوار ہونے لگے ۔

تحصیل ہیڈکواٹر ہسپتال میں روزانہ سینکڑوں مریض علاج کیلئے آتے ہیں تو سب سے پہلے پرچی بنوانا ہی جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے اگر پرچی بن جائے تو گھنٹوں ڈاکٹر حضرات کا انتظار کے بعد آدھے منٹ میں ڈاکٹر مریض کو بغیر چیک کیے ادویات لکھ کر فارغ کردیتا ہے یا پھر بہت سے ٹیسٹ لکھ کر نجی لیبارٹریوں میں جانے کا کہہ دیا جاتا ہے ،ایم ایس کی نااہلی سے مریض سارا دن وخوار ہو کر پرائیویٹ ہسپتالوں میں جانے پر مجبور ہوجاتا ہے جبکہ سردیوں میں رات کو ہیٹر بند کر کے مریضوں سے ہسپتال میں داخل ہونے کا بدلہ لیا جاتا ہے ۔عابد ، یعقوب ، غضنفر عباس، راشد ،تنویر،ذکا اﷲ،فیض ودیگر متاثرہ شہریوں کا کہنا ہے کہ عملہ حکومتی احکامات ہوا میں اڑادیتاہے ،شہریوں نے وزیراعلیٰ پ ،کمشنر گوجرانوالہ اورڈی سی سیالکوٹ ودیگر اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لیکر اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے ۔اس ضمن میں ایم ایس سول ہسپتال سمبڑیال ڈاکٹر محسن جاوید وریاہ سے رابطے پربات نہ ہوسکی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

غیر قانونی ایل پی جی اور پٹرول بیچنے کیخلاف کریک ڈائون 24 دکانیں سیل مشینری ضبط

چار ترقیاتی سکیموں کے تخمینوں میں رد و بدل کی منظوری

وزیر آغا لائبریری کے زیر اہتمام اساتذہ کیلئے دو روزہ پیشہ ورانہ تربیتی ورکشاپ

ڈی سی کی ہائیر ایجوکیشن میانوالی کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری

میانوالی:ای بزپورٹل سے لائیوسٹاک رجسٹریشن کا عمل آسان

شاہپور:صوبائی محتسب کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ