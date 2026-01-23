ترقی پانے پر پولیس افسروں کو رینک لگانے کی تقریب
گجرات (نامہ نگار )پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والوں کو تقریب میں رینکس لگائے گئے ۔
گجرات پولیس کے 14 افسروں وارث، افراسیاب، فہد الحسن، ماجد اقبال، رحمان ارشد، حنا طارق، عاصم، نعمان جاوید، نور الحسن، غلام مرتضیٰ، عثمان ظفر، مظفر ، بلال، عاقب جاوید کے اعزاز میں پولیس لائنز منعقدہ تقریب میں ڈی پی اوگجرات رانا عمر فاروق نے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرزنعیم اقبال کے ہمراہ رینکس لگائے ۔ ڈی پی او نے افسروں کو ترقی ملنے پر مبارکباد بھی دی ۔