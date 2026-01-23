صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقی پانے پر پولیس افسروں کو رینک لگانے کی تقریب

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والوں کو تقریب میں رینکس لگائے گئے ۔

گجرات پولیس کے 14 افسروں وارث، افراسیاب، فہد الحسن، ماجد اقبال، رحمان ارشد، حنا طارق، عاصم، نعمان جاوید، نور الحسن، غلام مرتضیٰ، عثمان ظفر، مظفر ، بلال، عاقب جاوید کے اعزاز میں پولیس لائنز منعقدہ تقریب میں ڈی پی اوگجرات رانا عمر فاروق نے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرزنعیم اقبال کے ہمراہ رینکس لگائے ۔ ڈی پی او نے افسروں کو ترقی ملنے پر مبارکباد بھی دی ۔

 

