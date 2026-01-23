تتلے عالی میں سلاٹر ہاؤس کے قیام کیلئے سفارشات طلب
تتلے عالی(نامہ نگار)تتلے عالی میں سلاٹر ہاؤس کے قیام کیلئے محکمہ مال سے سفارشات طلب کرلیں۔
تتلے عالی اور نواحی علاقوں میں سلاٹر ہاؤس نہ ہونے سے قصاب چھوٹے بڑے جانور حویلیوں،ڈیروں، گلی محلوں میں ذبح کرتے ہیں،بیمار،لاغر اور مادہ جانوروں کو بھی ذبحہ کرکے گوشت بیچتے ہیں اور گوشت پر وٹرنری ڈاکٹرز کی خود ساختہ تصدیقی مہریں بھی خود لگا لیتے ہیں۔ روزنامہ دنیاکی جانب سے متعدد بار نشاندہی اور ملت ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے حکام بالا سے سرکاری سلاٹر ہاؤس کے قیام بارے درخواستیں بھجوانے پر حکومت نے تتلے عالی میں سلاٹر ہاؤس قائم کرنے کیلئے محکمہ مال سے سفارشات طلب کرلی ہیں۔