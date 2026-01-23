علی پورچٹھہ : جائیدادوں کی رجسٹری و انتقال معطل،شہر ی خوار
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر)علی پورچٹھہ اوراور گردونواح میں جائیدادوں کی رجسٹری و انتقال کا عمل معطل، شہری خوار ہونے لگے ۔
حکومت نے حالیہ قوانین کے تحت زبانی بیع نامہ پر انتقال کی پابندی لگا کر زمین و جائیداد منتقلی کو بذریعہ رجسٹری لازمی قرار دیا ہے ۔ اس مقصد کیلئے پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی نے نیا آن لائن سسٹم متعارف کرایا جسے تحصیل اور دیہی سطح پر فعال ہونا تھا تاہم یہ سسٹم تاحال صرف بڑے شہر وزیرآباد میں تحصیلدار کے ماتحت محدود ہو کر رہ گیا ہے جس پر علی پورچٹھہ اور دیگر دیہی علاقوں کے سائلین کا وزیرآباد تحصیلدار دفتر میں رش دیکھنے میں آرہا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انہیں 40 سے 50 کلومیٹر سفر کر کے آنا پڑتا ہے اسکے باوجود کئی کئی دن انتظار کے بعد بھی رجسٹری یا بیان کا عمل مکمل نہیں ہو پاتا۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ ، بورڈ آف ریونیو ودیگر متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ علی پورچٹھہ سمیت تمام تحصیلوں اور دیہی علاقوں میں رجسٹری و انتقال کا نیا سسٹم فوری فعال کیا جائے تاکہ عوام کو گھرکے قریب سہولیات میسر آئیں ۔