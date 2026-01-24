شاہد نیاز کھوکھر کھیل کے فروغ کیلئے بہترین انتخاب ہیں :فٹبال ایسوسی ایشن
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )شاہد نیاز کھوکھر کو چیف آپریٹنگ آفیسر پاکستان فٹبال فیڈریشن مقرر ہونے پر ڈسٹرکٹ فٹبال ایسوسی ایشن وزیرآباد کی جانب سے مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ۔
ڈسٹرکٹ فٹبال ایسوسی ایشن وزیرآباد کے صدر حاجی نوید یونس پاپا اور ممبران نے کہا کہ شاہد نیاز کھوکھر کی فٹبال کے کھیل کیلئے گراں قدر خدمات ہیں ، توقع ہے وہ نئی ذمہ داریوں کو بھی احسن طریقے نبھائیں گے اور کھیل کے فروغ میں کردار ادا کرتے رہیں گے ۔