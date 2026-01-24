تنظیم مغلیہ کا بلدیاتی انتخابات کیلئے یونین کونسلوں میں تنظیم سازی کا فیصلہ
گجرات (نامہ نگار ، سٹی رپورٹر)تنظیم مغلیہ ضلع گجرات کی مشاورتی کمیٹی اور ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس صدر الحاج امجد فاروق کی صدارت میں ہوا۔
جس میں تنظیم مغلیہ کی تنظیم سازی، بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے اور ضلع بھر کی تمام یونین کونسلوں میں تنظیم سازی کا فیصلہ کیا گیا اور ضلعی سیکرٹریٹ کیلئے جگہ کا تعین اور ضلع بھر میں فری ڈسپنسریوں کے قیام کیلئے فیصلے کئے گئے ۔ الحاج امجد فاروق نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کیلئے تمام سیکٹروں میں تنظیم سازی کی جائیگی اور تمام برادریوں کے ساتھ مل کر تنظیم مغلیہ کے ممبران حصہ لیں گے ۔