کامونکے :بارش کے گھنٹوں بعد بھی سروس روڈ پر پانی جمع
میونسپل کمیٹی کی جانب سے نالوں کی صفائی نہ ہو نے سے صورتحال ابتر ہو گئی
کامونکے (نامہ نگار )ناقص صفائی کے باعث معمولی بارش کے بعد شہر کی حالت بگڑ گئی۔بیس گھنٹے گزرجانے کے باوجود سروس روڈ سے پانی نہ اتر سکا،ہر طرف کیچڑ ہونے سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ،میونسپل کمیٹی کی جانب سے نالوں کی صفائی نہیں کی گئی یہی وجہ ہے کہ نکاسی آب نہ ہونے سے گزشتہ رات ہونے والی بارش کا پانی 20 گھنٹے گذرنے جانے کے باوجود سروس روڈ پر جمع ہے جبکہ گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ناقص کارکردگی کے باعث اندرون شہر کے تمام گلیوں محلوں میں ہر طرف کیچڑ سے پھسلن ہوگئی اور جگہ جگہ لگے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں سے بارش کے بعد بدبو شروع ہو گئی جس سے لوگوں کا سانس لینا مشکل ہورہا ہے ۔اس سلسلہ میں شہریوں نے ڈی سی گوجرانوالہ نوید احمد سے مطالبہ کیا ہے کہ نالوں اور گلیوں محلوں میں صفائی کے انتظامات کو بہتر بنوایا جائے ۔