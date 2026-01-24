صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیرآباد میں سردیوں کی پہلی بارش کے موقع پر واسا وزیرآباد کے اہلکار متحرک رہے اور سڑکوں اور دیگر علاقوں میں کھڑے پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا ۔

ایم ڈی واسا علی حسنین مغل نے نکاسی آب کے آپریشن کی نگرانی کی اور اللہ والا چوک و دیگر اطراف کے علاقوں سے پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا ۔انہوں نے کہا کہ اب ہمارا فوکس علاقہ میں سیوریج اور نالوں کی صفائی کی طرف ہے تا کہ بارشوں کے دوران پانی کھڑا ہونے سے شہری پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ 

 

