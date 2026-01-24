گجرات:اندرون شہر پرنس چوک میں پہلا فائر ہائیڈ رینٹ نصب
ناگہانی صورت میں آگ پر ب قابو پانے کیلئے پانی کی فوری دستیابی کو یقینی بنایا جاسکے گا
گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )وزیرِ اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر گجرات میں پہلا فائر ہائیڈرینٹ نصب کر دیا گیا، افتتاح معاونِ خصوصی برائے وزیرِ اعلیٰ پنجاب شعیب مرزا نے کیا، تقریب میں ڈپٹی کمشنر نورالعین، منیجنگ ڈائریکٹر واسا کاشان حفیظ بٹ، اسسٹنٹ کمشنر عبدالقدیر زرکون اور ڈائریکٹر واسا شیخ عبدالوہاب بھی موجود تھے ۔ فائر ہائیڈرینٹ اندرونِ شہر پرنس چوک کے قریب گورنمنٹ مشن ہائی سکول فار بوائز کے باہر نصب کیا گیا ہے جس سے ر یسکیو فائر بریگیڈ کوکسی ناگہانی صورتحال میں آگ پر بروقت قابو پانے کیلئے پانی کی فوری دستیابی کو یقینی بنایا جاسکے گا۔ شعیب مرزا کا کہنا تھا کہ فائر سیفٹی کے مو ثر نظام کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ عوام کے جان و مال کا ہر صورت تحفظ ممکن بنایا جا سکے ۔ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین کا کہنا تھا کہ گجرات شہر میں 14کے قریب فائر ہائیڈرینٹس نصب کیے جائیں گے ۔ یاد رہے کہ وزیرِ اعلیٰ نے دو ہفتوں کے اندر ایکسٹرنل فائر ہائیڈرینٹس نصب کرنے کے احکامات جاری کیے تھے ۔