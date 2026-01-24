سیالکوٹ :ٹرالی پر لوڈ آسمان چھو تی اینٹیں ، شہریوں میں خوف وہراس
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر) سمبڑیال روڈ پر رائے پور سٹاپ کے قریب اینٹوں سے لدی ٹریکٹر ٹرالی حد سے زیادہ اونچی لوڈنگ کے باعث آسمان کو چھوتی نظر آئی جس نے راہگیروں اور مسافروں میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔
اوورلوڈ ٹرالی کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی تھی مگر متعلقہ اداروں کی عدم توجہی واضح رہی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس اور انتظامیہ اوور لوڈنگ کے خطرناک رجحان کے خلاف کارروائی کون کر ے گا ۔شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اوورلوڈنگ کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ۔